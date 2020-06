Coronavirus, Gualtieri: "Nessuno sarà lasciato solo"

Fotogramma

"Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è necessario per proteggere e sostenere il Paese. L'Italia è più forte del Covid-19. Sono le ore decisive per il decreto a tutela della sanità, delle famiglie, del lavoro e delle imprese. Nessuno sarà lasciato solo. Uniti ce la faremo". Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri mentre tra qualche ora si dovrebbe svolgere il Consiglio dei ministri che esaminerà il provvedimento.