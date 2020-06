Coronavirus, 'non andate in banca, usate bancomat e operazioni online'

Preferire le operazioni bancarie tramite 'bancomat', computer o cellulare per contribuire al contrasto del contagio da coronavirus. E' l'invito rivolto agli italiani dal presidente dell'Associazione bancaria, Antonio Patuelli, e dal direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, in vista della riapertura degli sportelli degli istituti di credito lunedì.

Patuelli e Sabatini rilevano che sono diffusissime le operazioni bancarie possibili da casa tramite computer e telefono portatile; molto diffusi sono anche i 'bancomat' all'esterno delle filiali e operano anche 'bancomat evoluti' che fanno pure operazioni di versamento e di pagamenti anche di bollette.

I vertici dell'Abi rivolgono un particolare invito a chi desiderasse andare comunque in banca, in particolare agli anziani che avessero meno confidenza con le tecnologie: invece e prima di andare nella filiale bancaria, "telefonate da casa in banca per consigliarsi su come risolvere il problema che avete, ma senza uscire di casa: ci sono tante possibilità che vanno ricercate e che sono realizzabili facilmente per telefono con le filiali bancarie senza uscire di casa. Vi invitiamo caldamente almeno a telefonare in banca", si legge nella nota dell'Abi.