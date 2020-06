Coop chiude i punti vendita per le prossime 2 domeniche

(Fotogramma)

La Coop annuncia per le prossime due domeniche di marzo, 22 e 29, i suoi 1.100 punti vendita resteranno chiusi. E' quanto si legge in una nota. “La riteniamo una misura doverosa per contribuire a limitare le presenze per strada diluendo gli acquisti delle famiglie durante i giorni feriali della settimana e impedendone la concentrazione durante la domenica e, contemporaneamente per venire incontro alle necessità dei colleghi che operano nei punti vendita e che potranno così ottenere una pausa in grado anche di attenuare la tensione delle scorse settimane.” prosegue il comunicato.

La decisione a livello nazionale, spiega ancora Coop nella nota, ha una duplice valenza: rispondere alle esigenze del personale che lavora nei punti vendita e limitare ulteriormente le uscite da casa delle persone in linea con le indicazioni del Governo. "Sarà utile per avere una pausa in più in grado di attenuare la tensione delle scorse settimane. La misura è ovviamente eccezionale e limitata",conclude la nota.