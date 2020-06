Coronavirus, Centeno: "Economia Ue come in tempi di guerra"

(Fotogramma)

"Non dobbiamo illuderci: queste sono i primi passi di una battaglia che sarà temporanea, ma lunga. Le misure di contenimento stanno portando le nostre economie a tempi come quelli di guerra". Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, in un messaggio video trasmesso in vista della riunione di oggi pomeriggio, che si terrà in videoconferenza. Oggi, aggiunge Centeno, "discuteremo anche i prossimi passi: le altre istituzioni Ue esploreranno modi per aiutarci a sconfiggere questa crisi e a ritornare alla normalità. Oggi diamo risposte potenti, ma sappiamo che l'epidemia non ha raggiunto il picco".

Nell'Eurogruppo che oggi si riunirà in videoconferenza "ci assicureremo che le regole Ue sui bilanci e sugli aiuti di Stato non intralcino il sostegno alle nostre economie". "La flessibilità c'è e sarà utilizzata appieno". L'Eurogruppo "sarà dedicato alla risposta alla Covid-19. Metterò sul tavolo una dichiarazione che delinea una risposta politica coordinata europea, che include misure per contenere e curare la malattia, sostegno alla liquidità delle imprese, in particolare alle Pmi, sostegni ai lavoratori e alle famiglie. Misure che aiuteranno a colmare gli ammanchi finché il virus non si spegnerà".