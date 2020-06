Coronavirus, crolla produzione industriale in Cina

(Foto Afp)

La produzione industriale in Cina crolla -13,5 nei primi due mesi del 2020, a causa dell’impatto del coronavirus. Lo indicano i dati diffusi dal Governo. Si tratta della contrazione più grande degli ultimi trenta anni. Le vendite al dettaglio, invece, si contraggono del 20,5% su base annua nei primi due mesi del 2020. Crollano anche gli investimenti fissi, che segnano un -24,5% nello stesso periodo.

Intanto la Banca centrale cinese ha iniettato cento miliardi di yuan (12,83 miliardi di euro) nel sistema finanziario a un tasso inalterato del 3,15% a un anno per mantenere la liquidità a un livello adeguato.

Inoltre, nel frattempo, l'emergenza coronavirus sta spingendo le aziende della Cina centrale a cambiare tipo di produzione alla ricerca di prodotti necessari a combattere l'epidemia di Covid-19. E' il caso della fabbrica di Hunan Sunny & Sandy Toy Manufacturing Co, ad esempio, che ha trasformato 38 dei suoi 40 set di attrezzature per passare dalla produzione di mini giocattoli di plastica alla produzione di termometri a infrarossi, un prodotto necessario per la prevenzione dell'epidemie.

"Non è difficile per noi operare" ha detto Hu Zhihui, un'operaia di 42 anni che ha assemblato il pulsante a molla di un giocattolo di plastica autorizzato dalla Disney con un termometro a infrarossi. Hu è stata assunta da poco nell'azienda e ha riferito che la società ha cambiato produzione e con lei ci sono oltre 100 nuovi lavoratori nello stabilimento.

Situata nella città di Xiangtan, nella provincia di Hunan nella Cina centrale, Sunny & Sandy Toy Manufacturer Co., Ltd. è un'impresa che produce giocattoli di plastica per alimenti. La società ha una vasta gamma di partner come Disney, Ferrero, Mars e altri marchi internazionali ed i suoi prodotti richiamano i personaggi di cartoni animati e film. "Abbiamo ancora due set di attrezzature operative per la produzione dei giocattoli e per completare l'ordine per la Coppa europea di quest'anno in tempo" ha assicurato il presidente della società, Yang Jie.