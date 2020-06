Coronavirus, operaio positivo alla Fca di Melfi

(Afp)

Primo caso di contagio da coronavirus all’interno dello stabilimento Fca di San Nicola di Melfi. Da quello che si è potuto sapere si tratta di un lavoratore proveniente da Bari.

Appresa la notizia, il gruppo ha immediatamente predisposto le procedure previste in questi casi. Lo stabilimento di Melfi, inoltre, è uno dei siti italiani insieme a Pomigliano, Cassino, Carrozzerie Mirafiori, Grugliasco e Modena in cui Fca e Maserati hanno deciso la temporanea sospensione della produzione fino al 27 marzo. Il provvedimento, che rientra nell’implementazione di un’ampia serie di provvedimenti in risposta all’emergenza Covid-19, riguarda anche le fabbriche di Kragujevac in Serbia e Tychy in Polonia.