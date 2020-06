Coronavirus, per Air Dolomiti stop a voli fino al 19 aprile

A causa dei sempre maggiori limiti imposti agli spostamenti e della conseguente diminuzione della domanda di viaggi aerei in Italia ed Europa, "Air Dolomiti si trova costretta a sospendere temporaneamente il proprio piano voli a partire da domani 18 marzo e fino al 19 aprile 2020. Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus, il vettore si allinea alle misure già adottate da alcune altre compagnie dal Gruppo Lufthansa al quale appartiene". E' quanto si legge in una nota. I passeggeri in possesso di biglietti Air Dolomiti con voli in partenza nelle date sopra menzionate sono invitati a contattare il Service Center al numero 045 2886140 o +49 089 97580497 per chiamate dalla Germania. Maggiori informazioni disponibili sul sito www.airdolomiti.it o sui canali social Facebook/Twitter.