Italia Economia n.12 del 18 marzo 2020

Il coronavirus impone la necessità di ricorrere allo smart working anche nella pubblica amministrazione, a eccezione che per i servizi indifferibili. Per farlo decollare però il ministro Fabiana Dadone è dovuta ricorrere a una norma nel decreto ‘Cura Italia’.

E’ corsa agli acquisti di prodotti alimentari a lunga scadenza. Il coronavirus fa cambiare le abitudini degli italiani per la spesa. Lo rileva una ricerca di Confagricoltura. Appello della ministra Bellanova a consumare i prodotti freschi, dal latte al pesce, alla carne, dalla frutta alla verdura.

L'emergenza coronavirus ha portato a un immediato uso dello smart working. Ma quali sono i rischi e i vantaggi?

Crescono i birrifici al femminile: l'Associazione che rappresenta le donne della birra punta sui giovani e sul turismo.

120 Secondi di notizie. A gennaio c'è stato un rimbalzo oltre le stime della produzione industriale, cresciuta del 3,7 per cento. La grande distribuzione va a gonfie vele. A marzo, con l'impatto del Coronavirus e la corsa alle scorte, le vendite sono aumentate tra l'11 e il 12 per cento. Apple si arrende e chiude tutti i negozi al di fuori della Cina. L'emergenza Coronavirus ha spinto il colosso della tecnologia a chiudere al pubblico fino al prossimo 27 marzo tutti i negozi ad eccezione di quelli in Cina. Occorre una dieta europea per il clima e il consumo di carne deve diminuire del 71% entro 2030. Lo chiede Greenpeace alla Commissione europea, che è al lavoro sulla Strategia europea Farm to Fork, pronta il prossimo 25 marzo. Aumentano del 7,6 per cento in Italia i boschi e le foreste gestite in maniera sostenibile. Il 2019 si è chiuso positivamente conuna superficie certificata di 881mila ettari, oltre 62mila in più rispetto al 2018.

La finestra sui mercati - L'orso si fai sentire sui mercati internazionali mano a mano che il coronavirus si diffonde e gli allarmi di una recessione globale si moltiplicano. Emotività e panico rischiano di far danni tra gli investitori. Alessandro Allegri amministratore di Ambrosetti Am sim spiega cosa si dovrebbe privilegiare per provare a mitigare gli effetti del virus - Prometeo