120 Secondi di notizie - Italia Economia n.12 del 18 marzo 2020

A gennaio c'è stato un rimbalzo oltre le stime della produzione industriale, cresciuta del 3,7 per cento. La grande distribuzione va a gonfie vele. A marzo, con l'impatto del Coronavirus e la corsa alle scorte, le vendite sono aumentate tra l'11 e il 12 per cento.

Apple si arrende e chiude tutti i negozi al di fuori della Cina. L'emergenza Coronavirus ha spinto il colosso della tecnologia a chiudere al pubblico fino al prossimo 27 marzo tutti i negozi ad eccezione di quelli in Cina.

Occorre una dieta europea per il clima e il consumo di carne deve diminuire del 71% entro 2030. Lo chiede Greenpeace alla Commissione europea, che è al lavoro sulla Strategia europea Farm to Fork, pronta il prossimo 25 marzo.

Aumentano del 7,6 per cento in Italia i boschi e le foreste gestite in maniera sostenibile. Il 2019 si è chiuso positivamente con una superficie certificata di 881mila ettari, oltre 62mila in più rispetto al 2018.