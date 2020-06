Coronavirus, Gentiloni: "Non sono tempi normali, conto sarà salatissimo"

Afp

"Questi non sono tempi normali e non possiamo comportarci come se niente stesse succedendo. Il coronavirus sta causando dolore in tutta Europa e il conto per le nostre economie sarà estremamente salato". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. "Abbiamo già detto chiaramente - prosegue Gentiloni - che i Paesi possono spendere quello che serve per affrontare questa emergenza. Ora stiamo compiendo un ulteriore passo, senza precedenti".

"L'attivazione della cosiddetta 'escape clause' del patto di stabilità apre la strada a una risposta forte e coordinata all'immensa sfida economica che dobbiamo affrontare tutti insieme. Sono fiducioso che il Consiglio darà il suo rapido accordo a questa proposta", conclude Gentiloni.