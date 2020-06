YouTube, definizione standard nei video in Ue

(FotogrammaI

Dopo un incontro tra il Ceo di Google Sundar Pichai, quello della controllata YouTube Susan Wojcicki e il commissario europeo al Mercato Interno Thierry Breton, "ci impegniamo a mettere di default tutto il traffico" in streaming video "nell'Ue in definizione standard". Lo conferma all'Adnkronos una portavoce di Google.

"Le persone - continua la portavoce - vengono su YouTube per trovare notizie autorevoli, contenuti per informarsi e per collegarsi con gli altri in questi tempi incerti. Anche se abbiamo visto solo pochi picchi di utilizzo finora, abbiamo misure in atto per adattare automaticamente il nostro sistema all'utilizzo di una minore capacità di rete".

"Continueremo a lavorare con gli Stati membri, i governi e gli operatori di rete per minimizzare gli stress al sistema, continuando a fornire agli utenti una buona esperienza", conclude la portavoce. Anche Netflix ha annunciato misure analoghe.