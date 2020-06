Coronavirus, Pirelli annulla Calendario 2021

(Fotogramma)

Pirelli, alla luce dell'attuale emergenza Covid-19, ha deciso di annullare la realizzazione e il lancio del Calendario Pirelli 2021. Il progetto "The Cal", nell’ambito delle iniziative già intraprese dalla società, donerà 100 mila euro a favore della lotta e della ricerca contro il Coronavirus. Lo comunica la società in una nota.

“È già avvenuto in passato, nel 1967 e poi dal 1975 al 1983, che il Calendario Pirelli non fosse realizzato. La straordinaria emergenza Covid-19 ci spinge oggi a fare altrettanto", dice il Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera sull'annullamento del progetto 'The Cal' 2021 da parte del gruppo. "Ci rimetteremo al lavoro al momento giusto, insieme a coloro che oggi erano al nostro fianco nel progetto”, conclude Tronchetti.