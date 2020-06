Coronavirus, stop Antitrust a sito che commercializza test rapido

Foto AFP

Stop dell'Antitrust al sito che commercializza il test 'fai da te' per il coronavirus. L’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio e, al contempo, disposto in via cautelare sia l’oscuramento del sito web http://testcoronavirus.shop/it, sia la sospensione dell’attività di promozione pubblicitaria e commercializzazione del 'Rapid Test Covid19', venduto al prezzo di 24,86 euro. Il provvedimento di oscuramento e sospensione è motivato dall’esigenza di "interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave" spiega l’Autorità.

Il prodotto in questione viene reclamizzato come un dispositivo medico diagnostico destinato ad essere utilizzato a domicilio, da parte di persone non esperte di test diagnostici, al fine di auto-diagnosticare in maniera rapida ed affidabile l’eventuale contagio da Covid-19. "In realtà, le informazioni fornite dal professionista sull’efficacia del test, sulla sua destinazione di uso e sul suo carattere sperimentale appaiono ambigue, confuse e oscure" si legge nella nota dell'Agcm.

L’Autorità ha ritenuto, in particolare, che le modalità di promozione e vendita del prodotto siano "prima facie ingannevoli e aggressive, idonee ad alterare la capacità di valutazione del consumatore, dal momento che il professionista sfrutta l’allarme suscitato dal costante aumento del numero dei soggetti contagiati dal Covid-19 e dal rischio di mortalità conseguente alla contrazione del virus, nonché dalla diffusione di notizie circa le presunte difficoltà di approvvigionamento di tamponi da parte delle strutture sanitarie pubbliche".

L’Autorità, in considerazione del particolare momento, "continua a monitorare il mercato concentrando la propria attenzione su operatori attivi nell’e-commerce che adottano comportamenti scorretti e ingannevoli" conclude la nota.