Portavoce Mes: "Inventate parole attribuite a Regling"

(Fotogramma)

La dichiarazione attribuita al direttore del Meccanismo Europeo di Stabilità Klaus Regling ("Italia e Spagna devono inginocchiarsi"), è "inventata" e il Mes "la smentisce categoricamente". Lo dice una portavoce del Mes, a proposito di un virgolettato attribuito a Regling da un articolo, non firmato e che non cita fonti, se non un'intervista a Die Zeit di Isabel Schnabel, pubblicato dal sito Dagospia.

"Il Mes sta lavorando duramente - continua la portavoce - insieme a tutti gli Stati membri dell'Eurozona nei loro sforzi per affrontare la crisi provocata dalla pandemia della Covid-19, con il massimo rispetto dei Paesi che affrontano situazioni molto difficili. Chiunque conosca Klaus Regling sa che non utilizza mai un linguaggio del genere", conclude la portavoce.