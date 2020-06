Coronavirus, voucher per rilanciare consumi in Cina

Immagine di repertorio (Afp)

Le città cinesi hanno lanciato campagne di voucher con diverse imprese per incoraggiare i residenti a cenare fuori e fare acquisti, nel tentativo di incrementare i consumi colpiti duramente dall'epidemia del nuovo coronavirus. "È un'esperienza di shopping piacevole perché questi voucher mi permettono di acquistare snack a un prezzo più basso", si legge in un commento di un consumatore su Suning.com, uno dei giganti cinesi della vendita al dettaglio.

Il rivenditore online ha recentemente distribuito ai suoi utenti in tutta la nazione buoni del valore di 500 milioni di yuan (circa 70,4 milioni di dollari Usa) per incoraggiarli ad acquistare merci nei suoi negozi online e offline. L'iniziativa è arrivata dopo che la città di Ningbo, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, ha lanciato una campagna di promozione delle vendite con una serie di imprese che hanno fornito ai consumatori buoni e coupon del valore di circa 20 miliardi di yuan. Un totale di 12 società di e-commerce transfrontaliere con sede a Ningbo hanno partecipato alla campagna e condurranno promozioni di vendita con i principali rivenditori online, tra cui Suning.com.

La campagna guiderà le aziende leader della città e le industrie avvantaggiate a formare un'alleanza di settore per liberare il potenziale di consumo con prezzi più bassi, secondo Zhang Yan, capo dell'Ufficio Comunale di Commercio di Ningbo. Nanjing, capitale della provincia di Jiangsu nella Cina orientale, ha annunciato l'emissione di oltre 300 milioni di yuan di buoni per i suoi residenti e per coloro che si trovano in difficoltà per stimolare la spesa e accelerare la rinascita del settore dei servizi.

Inoltre, Jinan, capitale della provincia di Shandong, nella Cina orientale, ha distribuito voucher del valore di 20 milioni di yuan per stimolare la spesa per il turismo e la cultura, mentre la città di Jiande nello Zhejiang si è impegnata a fornire ai turisti 10 milioni di yuan di voucher di viaggio. All'inizio di marzo, le autorità cinesi hanno emanato una linea guida volta a stimolare i consumi e a liberare il potenziale del mercato interno per attutire il colpo dell'epidemia in corso sulle attività economiche. La linea guida, emanata congiuntamente da 23 dipartimenti governativi, ha dettagliato 19 misure per rimuovere le barriere istituzionali alla crescita dei consumi e rilanciare la domanda repressa dovuta all'epidemia di coronavirus.

Secondo il National Bureau of Statistics (NBS), le vendite al dettaglio di beni di consumo in Cina, uno dei principali indicatori della crescita dei consumi, sono diminuite del 20,5% anno su anno nei primi due mesi di quest'anno. La distribuzione di voucher, che copre molteplici aspetti dell'economia e della società, dovrebbe proprio stimolare la domanda di consumo di gruppi di consumatori mirati, in particolare quelli colpiti duramente dall'epidemia, ha detto Pan Helin, un esperto di economia presso l'Università di Economia e Diritto di Zhongnan. La domanda dei consumatori sta crescendo rapidamente mentre il paese accelera la ripresa del lavoro e della produzione a livello nazionale, ha osservato Lin Tao, un funzionario della NBS, aggiungendo che la domanda interna dei consumatori sarà ulteriormente liberata e che il mercato dei consumi dovrebbe mantenere una crescita costante.