Alitalia, USAerospace conferma interesse

"USAerospace Partners Inc. conferma il proprio interesse per la Compagnia aerea con la volontà di rendere di nuovo grande Alitalia e, al fine di fermare la diffusione di notizie errate, ritiene opportuno fornire alcuni elementi di conoscenza sulla storia e le dimensioni del Gruppo". E' quanto si legge in una nota della società. La società "conferma di aver espresso interesse per Alitalia in lotto unico in vista di un rilancio forte e duraturo della compagnia aerea nello scenario globale e di credere che all'interno della stessa ci siano tutte le competenze necessarie per il suo rilancio. Ribadisce, inoltre, di essere pronta a verificare qualsiasi collaborazione con il Sistema Italia utile a raggiungere il risultato di rendere di nuovo grande l’Alitalia".