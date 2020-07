Coronavirus, via libera Ue a moratoria debiti pmi Italia

(Foto Fotogramma)

Via libera dalla Commissione europea alla garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le piccole e medie imprese colpite dalle conseguenze del Covid-19 con una moratoria sui debiti con il sistema bancario. Il regime è stato approvato in base al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia, adottato dalla Commissione il 19 marzo. Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva con delega alla Concorrenza, "l'accesso alla liquidità è fondamentale per le pmi nella situazione estremamente difficile venutasi a creare con l'emergenza del coronavirus".

Le piccole e medie imprese, continua Vestager, "sono la spina dorsale dell'economia italiana e di quella europea più in generale. Per aiutarle in questi tempi difficili l'Italia concede una garanzia dello Stato affinché godano di una moratoria sui debiti contratti. La Commissione ha approvato oggi la garanzia dello Stato nell'ambito del nuovo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, in stretta collaborazione con il governo italiano".