Pensioni, Tridico: "Saranno pagate regolarmente, c'è liquidità"

(Adnkronos)

"Le pensioni saranno pagate regolarmente anche perché viaggiano su un binario completamente diverso, c'entra poco la crisi, e c'è la liquidità necessaria per pagarle". Lo afferma il presidente dell'Inps Pasquale Tridico intervenendo a 'Porta a Porta' su Raiuno.

"Questo è il nostro impegno, per questo stiamo lavorando duramente", aggiunge rispondendo alla domanda se arriveranno in aprile gli indennizzi per gli autonomi e la cig previsti per l'emergenza coronavirus. "Noi -spiega- contiamo di pagare entro 30 giorni: in questi giorni stiamo predisponendo tutte le procedure, si tratta di procedure nuove, l'informatica dell'Inps sta lavorando a ritmo forsennato per consentire a tutti gli italiani di avere un reddito".