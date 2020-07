Coronavirus, Sassoli: "Basta miopia ed egoismo di alcuni governi"

(Foto Afp)

"Dobbiamo respingere la miopia e l'egoismo di alcuni governi" europei. "L'Europa è qualcosa di più della mera somma dei governi nazionali. I Paesi devono essere in grado di spendere tutto quello di cui hanno bisogno. Per farlo, serve uno strumento comune per garantire il debito". Lo afferma il presidente del Parlamento David Sassoli, dopo il nulla di fatto del Consiglio Europeo di ieri sera sulle misure economiche necessarie ad affrontare la pandemia di Covid-19.

"I governi - continua Sassoli - devono rendersi conto velocemente che l'Europa che emergerà da questa crisi non sarà la stessa. Questa cosa non è ancora sufficientemente compresa. Le istituzioni dell'Unione Europea l'hanno capito ed è ora che ci arrivino anche i governi nazionali", conclude.