Coronavirus, Vincenzo Boccia: "L'Europa si svegli"

''L'Europa deve svegliarsi immediatamente e uscire da torpore''. Lo afferma il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo a Zapping su radio Rai1. In questo momento, sottolinea il presidente, ''bisogna proteggere l'Europa dal virus e dalla depressione, avere un'azione di grande visione politica''. La speranza di Boccia è che ''il nuovo asse Italia, Francia e Spagna diventi un asse che riporti una trazione dell'Europa ai fini dell'Europa''.''Sappiamo che da questa guerra usciremo tutti con più debito''. Il numero uno degli industriali sottolinea che il debito ''deve essere sostenibile'' e quindi occorre ''attivare un fondo di garanzia che aiuti le imprese ad attivare dei crediti a breve, per poi trasformarli in debiti a 30 anni che le stesse imprese pagheranno. Non stiamo chiedendo nulla a fondo perduto''. Bisogna fare in modo che gli industriali ''possano comprendere di non mollare'' perché in questo momento ''dobbiamo pensare anche alla fase due''. ''Bisogna pensare all'esigenza del Paese. L'industria italiana, insieme a tutti, si mette a servizio del Paese per garantire la filiera dei beni essenziali''. ''Se ci sono degli errori li correggeremo insieme al sindacato, non contro'', sottolinea. ''Questa non è una guerra tra di noi, è contro il virus; se capiamo chi è il nemico, insieme possiamo agire costruendo un percorso virtuoso e di speranza per le persone'', conclude Boccia.