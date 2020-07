Coronavirus: Adepp, bene ministri per aver dato ascolto a professionisti

(fotogramma)

AdEPP, l'associazione degli enti di previdenza privati, esprime soddisfazione per il decreto che estende i 600 euro ai professionisti iscritti alle Casse.

"Ringraziamo i ministri Catalfo e Gualtieri per aver dato ascolto alle richieste dell'AdEPP a tutela dei professionisti italiani", dichiara il presidente dell'associazione delle Casse, Alberto Oliveti.

"Anche i professionisti potranno così ottenere l'indennizzo esentasse e direttamente tramite il proprio ente previdenziale, tagliando così i tempi", continua Oliveti.

"Ora ci attendiamo che il Governo accordi flessibilità alle anacronistiche regole di sostenibilità che limitano la possibilità delle Casse di aiutare i propri iscritti –, aggiunge il presidente dell'AdEPP –. Gli enti di previdenza privati vogliono intervenire con ulteriori forme di sostegno: ai ministeri chiediamo rapidità nell'approvare le nostre delibere e che anche questi aiuti possano essere esentasse per chi li riceverà, in analogia con quanto stabilito per i lavoratori autonomi afferenti all'Inps."