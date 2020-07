Coronavirus, "allo studio bonus lavoratori imprese agroalimentari"

Fotogramma

Nel decreto di aprile che il governo sta disponendo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si sta lavorando per dare ristoro ad aziende che hanno subito danni o per agevolarle con sgravi fiscali. A delineare all'Adnkronos la situazione è il presidente della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella con un focus sul settore agricolo. In particolare - spiega - è allo studio “l’erogazione di un bonus a quei lavoratori che rimangono a lavorare nelle aziende agricole e alimentari e anche la detassazione dei premi che le aziende sono già disponibili a dare ai loro dipendenti". "Un'altra proposta - conclude - è l'erogazione dun credito d'imposta".