Tirrenia, Onorato: "Non scarico responsabilità su politica né accusato Mit"

"Ho letto le dichiarazioni del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola de Micheli, mai mi sarei permesso di lanciare un accusa al Ministero dei trasporti che ha sempre onorato i suoi impegni nei confronti della compagnia e della convenzione consentendo il mantenimento della continuità territoriale o scaricare la responsabilità sulla politica". Lo sottolinea il patron del gruppo Onorato Armatori, Vincenzo Onorato, in un nota. "Il problema é diverso: sebbene il Mit abbia sempre fornito le risorse necessarie, cioè il corrispettivo della convenzione, i commissari di Tirrenia in As hanno sequestrano i conti correnti della società; pertanto- dice - il ministro capirà benissimo che noi non possiamo accedervi e questo purtroppo ed inesorabilmente determina il blocco totale della compagnia".

"Per quanto sopra e per onorare gli impegni presi sia con il Mit che morali in un momento così complicato per il nostro Paese, ci siamo attivati immediatamente come Moby, compagnia del gruppo che opera in regime di libero mercato, riarmando le navi per garantire immediatamente il servizio e consentire il trasporto di tutti i beni essenziali sia alimentari che farmaceutici", prosegue Onorato.

"Con riferimento ad alcune parole del Ministro preciso che non risponde al vero - evidenzia ancora Onorato - che Cin non abbia risposto alle richieste dei commissari di Tirrenia in AS. Al contrario CIN ha ripetutamente e costantemente contattato anche attraverso propri rappresentanti i commissari proponendo soluzioni alla vicenda. Auspico che domani possa trovarsi un componimento per assicurare per quanto ci é consentito il pagamento a Tirrenia in As di quanto dovuto e per ripristinare l’operatività della compagnia".