Atlantia, donazione 5 mln per contrasto al Covid-19

(Afp)

Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha deliberato oggi l’erogazione di donazioni per 5 milioni di euro, finalizzate a supportare la gestione dell’emergenza causata dal covid19, a sviluppare progetti di ricerca, diagnosi e assistenza sanitaria per i cittadini che hanno contratto il virus e a favorire l’impegno di associazioni umanitarie nei confronti delle fasce più deboli della popolazione.

Queste, in particolare, le attività e i progetti che saranno oggetto di un immediato finanziamento: 2 milioni di euro per la Protezione civile per l’acquisto di ventilatori polmonari e dispositivi di protezione individuale; ulteriori risorse da una raccolta fondi tra il management, contributo di 1,2 milioni al policlinico San Martino di Genova per la realizzazione di un laboratorio di diagnosi specializzato; partnership di 1 milione con il policlinico Gemelli di Roma per sviluppare un innovativo sistema di intelligenza artificiale in grado di prevedere l’evoluzione del virus e di altre malattie infettive; contributi anche al nuovo 'Covid hospital' di Tor Vergata (500mila euro) e alla comunità di Sant’Egidio (300mila euro).