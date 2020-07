Sito Inps in tilt, Tridico: "Violenti attacchi hacker"

Foto Fotogramma

"Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi e anche stamattina violenti attacchi hacker": è il presidente dell'Inps Pasquale Tridico ad affermarlo interpellato dall'Adnkronos spiegando che è stato necessario "sospendere temporaneamente il sito" dell'Istituto.

Tridico spiega "ciò che in questi giorni non ho potuto dire per ragioni di sicurezza: cioè che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi e anche stamattina violenti attacchi hacker".

"Ovviamente nei giorni scorsi abbiamo informato le autorità di sicurezza nazionale, polizia e ministri vigilanti", sottolinea il presidente dell'Inps. "Abbiamo dovuto sospendere temporaneamente il sito" comunica Tridico.