Coronavirus, appello Italia, Germania, Francia e Spagna per intervento Ue su trasporti

(Fotogramma)

Un intervento immediato della Ue nel settore dei trasporti. E' l'appello congiunto che giunge da Italia, Germania, Francia e Spagna.

I ministri Paola de Micheli, José Luis Ábalos Meco, Andreas Scheuer e Jean-Baptiste Djebbari firmano la lettera congiunta al commissario ai Trasporti, Adina Valean, per chiedere misure forti e tempestive per fronteggiare l’emergenza sanitaria e ristabilire, il prima possibile, una connettività stabile nel settore trasporti, indispensabile per una resilienza alla crisi ma fortemente penalizzato dai contraccolpi socio-economici.