Coronavirus, S&P: "Crescita mondiale +0,4% in 2020"

''In risposta al continuo e straordinario impatto della pandemia di coronavirus sull'attività economica e sui mercati finanziari, quest'anno abbiamo ridotto la crescita globale ad appena lo 0,4%, con un rimbalzo al 4,9% nel 2021. Il calo dell'attività sarà molto forte''. Lo scrive Standard & Poor's in un Report sul futuro dell'economia mondiale per l'epidemia di coronavirus.

''Le sfide politiche sono enormi. Le banche centrali e i governi si sono mossi rapidamente, cercando di rimuovere tutti gli ostacoli per mantenere il sistema finanziario il più ordinato possibile, proteggere i gruppi più vulnerabili e fortemente colpiti, e fare da ponte per un'eventuale ripresa -continua S&P-. I rischi che gravano sulle nostre previsioni di base rimangono fortemente negativi, poiché il passaggio dagli esiti sanitari alle variabili economiche rimane altamente incerto''.

''Con il diffondersi di COVID-19 a livello globale, gli effetti economici delle misure sociali di contenimento del virus, insieme al crollo della fiducia dei consumatori e delle imprese, hanno sferrato un duro colpo alle prospettive di crescita a breve termine e all'impennata dei mercati finanziari. Oltre al rapido tributo umano del virus, stiamo entrando in un periodo di tassi in declino senza precedenti nell'attività economica e nei prezzi delle attività finanziarie, e di risposte politiche altrettanto rapide e senza precedenti sia per combattere che per compensare questi cali'', aggiunge S&P.

''I recenti straordinari movimenti delle principali variabili economiche e finanziarie includono: la disoccupazione negli Stati Uniti salita a 3,3 milioni per la settimana terminata il 21 marzo, più di quattro volte il record del 1982. Gli investimenti fissi della Cina nel periodo gennaio-febbraio sono diminuiti del 45% su base annua, la produzione industriale è scesa del 14% e le vendite al dettaglio sono calate del 21% - un calo che non si vedeva dall'inizio dell'era delle riforme alla fine degli anni Settanta. I flussi di capitali in uscita dai mercati emergenti hanno superato di gran lunga qualsiasi precedente episodio di crisi globale'', sottolinea S&P.

''Infine l'indice di riferimento S&P 500 è sceso del 30% in un record di 22 giorni di trading, mentre la misura VIX della volatilità è salita a livelli mai visti dai tempi della crisi finanziaria globale'', conclude S&P.

EUROZONA - ''Il Pil dell'Eurozona scenderà probabilmente del 2,0% quest'anno, dato che i vincoli ai consumi e la forte revisione al ribasso della crescita degli Stati Uniti (il più grande mercato di esportazione dell'Ue) pesano sull'attività. Ci aspettiamo un solido rimbalzo nel 2021, con una crescita del 3%. Il calo della crescita rappresenta una perdita di produzione di quest'anno di 420 miliardi di euro per la zona euro e il Regno Unito insieme rispetto alle nostre precedenti previsioni trimestrali''. Lo indica Standard Poor's nel Rapporto delle previsione economiche per l'Europa a causa della pandemia di coronavirus. ''Stimiamo che i blocchi in tutto il continente ridurranno la spesa delle famiglie del 40% -scrive S&P-. Per quanto riguarda i singoli Paesi, l'Italia e la Spagna saranno i più colpiti, con una crescita in calo rispettivamente del 2,6% e del 2,1%. La produzione del Regno Unito scenderà dell'1,9% quest'anno. Il maggiore impatto sulla crescita riguarderà il primo e il secondo trimestre (prima che negli Stati Uniti), prima che inizi una modesta ripresa nel corso dell'anno. I paesi europei e le banche centrali sono stati rapidi nell'attivare le reti di sicurezza e nell'iniettare liquidità nelle loro economie. Ciò dovrebbe sostenere la ripresa una volta revocate le misure di contenimento''.

USA - ''L'espansione economica più lunga della storia degli Stati Uniti è terminata bruscamente. Prevediamo ora un calo record nel secondo trimestre, con una ripresa che prenderà piede nella seconda metà dell'anno e nel 2021. La nostra previsione del Pil negli Stati Uniti riveduta per tutto il 2020 è una contrazione dell'1,3%, compreso un calo del 12% nel secondo trimestre, rispetto al primo. La crescita dovrebbe rimbalzare al 3,2% nel 2021, il che implica una perdita del Pil di 360 miliardi di dollari rispetto alla nostra previsione di dicembre 2019''. Lo scenario è contenuto nella previsione di S&P per l'economia Usa a causa del coronavirus. ''I risultati del mercato del lavoro sono in netto peggioramento e il tasso di disoccupazione raggiungerà probabilmente il 10% nel secondo trimestre (con un picco mensile superiore al 13% a maggio) -continua S&P-. Il pacchetto fiscale del governo federale di 2.000 miliardi di dollari dovrebbe attenuare il lato negativo iniettando denaro direttamente nelle famiglie, estendendo i sussidi di disoccupazione a 13 settimane, mettendo denaro a disposizione delle piccole e medie imprese, finanziando ospedali e governi locali e fornendo garanzie e prestiti agevolati alle imprese''.