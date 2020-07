Fornero: "Sì a sussidi per chi lavora in nero"

Aiutare con un sussidio i lavoratori in nero? "Sì, perché noi li abbiamo tollerati, sempre. Abbiamo, in un certo senso, fatto finta di fare la battaglia contro il nero e l'evasione fiscale". Parola di Elsa Fornero, ospite ieri sera di 'Piazzapulita'

Per l'ex ministro, infatti, "il nero per moltissime persone non è una scelta, lo sappiamo, e in questo momento non aiutare chi non ha nessun mezzo vuol dire anche, egoisticamente, che pagheremo un prezzo. Quindi bisogna farlo. Ma poi il problema è aiutare le persone a trovare lavoro, e per trovare lavoro ci vogliono le imprese che producono, producono reddito, e possono pagare salari e stipendi", conclude.