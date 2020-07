Patuanelli: "Liquidità imprese con 100% garanzia Stato"

Stefano Patuanelli (Fotogramma)

"Nel prossimo decreto garantiremo tutta la liquidità necessaria al nostro tessuto produttivo, con il 100% di garanzia dello Stato". Così su Facebook il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli.

"Con il nuovo framework sugli aiuti di Stato viene consentito agli Stati membri di concedere prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o di fornire capitale fino al valore nominale di 800mila Euro per impresa. Questo può essere combinato anche con gli aiuti 'de minimis' (portando l'aiuto per impresa a 1 milione di Euro) e con altri tipi di aiuti", afferma. "La Commissione Europea - aggiunge - ha compiuto un passo importante, per questo ringrazio personalmente Margrethe Vestager, che ha deciso di accogliere le nostre richieste mostrando una sensibilità non scontata in un periodo di spaccatura tra Nord e Sud Europa. E verso un tessuto produttivo, il nostro, costituito da migliaia di pmi".