Coronavirus, Dadone: "Con ok Ue liquidità a imprese"

"Ok dalla Commissione Ue alla richiesta del M5S al Governo di consentire agli Stati membri di garantire i prestiti alle imprese fino al 100%. Ora si potrà iniettare subito liquidità nel tessuto produttivo minacciato dal coronavirus. Avanti così senza sosta per aiutare l'Italia". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone commentando il via libera di Bruxelles.