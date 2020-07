Bellanova: Garanzia Stato 100% è via giusta

Teresa Bellanova

di Cristina Armeni

"Garantire liquidità a tutte le imprese è un'esigenza vitale e la garanzia dello Stato al 100 per cento la consente in tempi rapidi: è la via giusta che Italia Viva aveva sollecitato, facendosi portavoce di un'esigenza in questo momento primaria e indifferibile". Ad affermarlo è la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova in un'intervista all'Adnkronos.

"Insieme all'emergenza sanitaria - sottolinea Bellanova - c'è un punto cogentissimo che interroga tutti e su cui il Governo è chiamato a dare risposte immediate e giuste: mettere in sicurezza imprese e lavoratori perché una volta superato questo momento cruciale nessuno debba abbassare la saracinesca. Nessuno vuol dire né le grandi, né le piccole, né le piccolissime imprese".

"Alcune esigenze già prima evidenti, come quella di liquidità, adesso sono prioritarie, condizione per tutto il resto. - rimarca la ministra - I tanti allarmi che si stanno levando da pezzi importantissimi e strategici del nostro sistema produttivo devono trovare ascolto pieno. Il timore, considerata anche la disomogeneità con cui ogni sistema-paese in Europa sta rispondendo, è non solo legittimo ma oltremodo giustificato. Se è vero che questa crisi globale riscriverà anche i paradigmi della domanda globale, l'Italia non può certo farsi trovare impreparata. Non abbiamo ancora la bozza del Decreto ma è evidente che le imprese agricole ne fanno parte".

Quanto all'estensione del Golden Power al settore alimentare, annunciato da alcuni esponenti del governo, la stessa Bellanova dichiara: "Una cosa è certa: questa ministra non sarà contraria a nessuno strumento che possa mettere in sicurezza le nostre eccellenze agroindustriali. Che sono e rimarranno nostre se noi costruiamo tutti gli strumenti necessari a questa traversata".