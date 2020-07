Coronavirus, bozza dl: stop tasse ammonta a 10 miliardi

Fotogramma

Ammontano a quasi 10 miliardi i versamenti Iva e ritenute sospesi per aprile e maggio con i nuovi decreti anti Covid19 del governo. E' quanto emerge dalla relazione tecnica alla bozza del dl Liquidità. Nel dettaglio la moratoria sull'Iva è di circa 4,5 miliardi, 2 miliardi per aprile e 2,4 per maggio; le ritenute sospese sono di circa 4,3 miliardi, 2,5 per aprile (compresi i 950 milioni già sospesi con il Cura Italia per marzo) e 1,7 miliardi per maggio (inclusi i 79 mln del mese scorso). Ci sono poi oltre 900mila euro per la proroga di due mesi delle ritenute d'acconto su lavoro autonomo e provvigioni con fatturato sotto i 400mila euro.