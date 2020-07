Coronavirus, Inps: per 'Cura Italia' quasi 3,5 milioni di domande

(Fotogramma)

Sono 3.492.156 le domande per prestazioni Inps previste dal decreto Cura Italia pervenute telematicamente all'istituto di previdenza; oltre il 50% della platea dei beneficiari prevista dal decreto del governo pari a 6.806.417. A fare il punto alle 12 sulle richieste pervenute è una nota Inps.

In particolare le richieste sono così suddivise: indennità 600 euro, 3.058.726; congedi parentali 190.243; Bonus baby sitting 31.480; Cigo 138.007 domande per 2.225.971 beneficiari; Assegno ordinario 73.700 domande per 1.299.997 beneficiari.