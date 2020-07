Coronavirus: Bper attiva videoconsulto per titolari polizza sanitaria

Bper Banca rinnova l’attenzione rivolta ai clienti che hanno sottoscritto una polizza assicurativa sanitaria. Dopo avere esteso la coperture a chi è risultato positivo al tampone Covid-19 e quindi sottoposto alla quarantena domiciliare, l’Istituto mette ora disposizione un nuovo servizio utile per ridurre i rischi dei pazienti e del personale sanitario: un videoconsulto, cioè una visita da remoto, attivabile sull’intero territorio nazionale.

L’innovativo servizio, si legge in una nota, potrà essere prenotato tramite il numero verde 800822479: l’operatore verificherà la disponibilità dello specialista nel giorno e nell’orario richiesto dal paziente e invierà allo stesso un link per l’attivazione del videoconsulto. Grazie a questo strumento il cliente potrà ricevere assistenza e ottenere, se necessario, un certificato per acquistare i farmaci.

Tutti i clienti interessati saranno avvisati con un sms o un’email con tutte le informazioni sulla nuova modalità di relazione e le istruzioni utili per prenotare la visita.