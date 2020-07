Coronavirus, Centeno: "Eurogruppo deve puntare alto"

Fotogramma

Nell'Eurogruppo di "oggi chiederò ai ministri di prendere un impegno chiaro per un piano di ripresa coordinato e consistente. Sappiamo tutti che non è tempo di business as usual: dobbiamo mostrare ai cittadini che l'Europa li protegge. Per loro dobbiamo puntare in alto". Lo dice il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno, in un videomessaggio prima dell'Eurogruppo, che si terrà in videoconferenza.

Oltre ad una rete di protezione per i lavoratori, con il programma Sure, e per le imprese, con i finanziamenti della Bei, il pacchetto sul tavolo prevederà "una rete di salvataggio per i Paesi. Il nostro fondo per il salvataggio, il Meccanismo Europeo di Stabilità ha proposto linee di credito fino a 240 miliardi di euro per assicurare che tutti i Paesi abbiano risorse adeguate per rispondere" alla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19, afferma.

"Questo piano di emergenza farà da scudo al nostro tessuto economico sociale, mentre sprofondiamo nella recessione. Ma non può essere separato dalla ripresa, che darà forma all'Unione Europea degli anni a venire. Non si tratta solo di sopravvivere al virus, ma di rimettere in piedi l'economia", conclude Centeno, ragion per cui serve un piano di ripresa "consistente". L'inizio dell'Eurogruppo, intanto, previsto originariamente per le 15, è slittato alle 16.