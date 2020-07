De Micheli: "In dl aprile misure per trasporto e logistica"

(Fotogramma)

"Dopo aver ottenuto nel decreto Cura Italia la sospensione delle imposte per tutta la filiera dell'autotrasporto, e aver messo a disposizione ingenti risorse per le imprese nel secondo decreto sul credito, le proposte del mondo del trasporto e della logistica troveranno pieno ascolto nel decreto economico in arrivo subito dopo Pasqua". Ad assicurarlo è la ministra Paola De Micheli durante l'incontro al ministero delle Infrastrutture dedicato alle misure di sostegno economico per i settori del trasporto e della logistica, penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid19, ma rimasti operativi per la movimentazione di merci e beni essenziali in tutto il Paese.

Collegati in video conferenza con De Micheli i rappresentanti delle confederazioni del settore nelle sue varie articolazioni: Confetra, Confartigianato Trasporti, Aicai, Confindustria, Cna Fita, Confcooperative, Legacoop, Assarmatori, Assocostieri.

"Quel provvedimento conterrà le norme per le ulteriori risposte economiche per la ripresa del settore, - afferma la ministra - che in queste settimane di emergenza non ha mai smesso di operare, svolgendo un compito strategico per l'Italia, l'approvvigionamento delle merci, in primo luogo sanitarie e alimentari".