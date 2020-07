Dadone: "Reddito di emergenza a fianco a reddito cittadinanza"

Fotogramma

"Abbiamo messo in campo un sostegno senza precedenti per le imprese bisognose di liquidità. Ora ci prepariamo a rinnovare gli aiuti a chi è in difficoltà, alle famiglie, ai lavoratori rimasti a casa, agli autonomi, alle partite Iva, ai disoccupati. E daremo un Reddito di emergenza a fianco del Reddito di cittadinanza. Il M5S al Governo è sempre dalla parte dei cittadini". E' quanto afferma il ministro per la Pa Fabiana Dadone su Instagram.