De Micheli: "No a riapertura massiccia dopo Pasqua"

(Fotogramma/Ipa)

La discussione che stiamo facendo in queste ore è per trovare un punto equilibrio'' per ''non avere un contagio di ritorno''. Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, intervenendo a Porta a Porta sull'emergenza coronavirus. ''E' del tutto evidente che decisioni devono essere ispirate alla cautela e alla ragionevolezza''. Queste motivazioni ''potrebbero farmi escludere l'apertura massiccia, dopo Pasqua, come la cautela mi impone''. "Le analisi che stiamo facendo sono di più tipi, per filiere, per aree geografiche, per situazione oggettiva, sulla tenuta sistema sanitario territoriale''. ''In questo momento non sono nelle condizioni di dare delle garanzie a nessuna filiera'' ma ''il prossimo dpcm, atteso appena prima di Pasqua'', dovrebbe ''garantire alcune delle risposte''. ''Stiamo facendo delle analisi molto approfondite sulla possibilità di mantenere il distanziamento in alcune filiere'', spiega il ministro. ''La mia famiglia ha un decesso dovuto al coronavirus'' ha rivelato, infine, sottolineando come sia ''inevitabile questa tensione''.

"Le ragioni della caduta saranno analizzate nel dettaglio sia dalla magistratura che sul piano tecnico anche dalla commissione che ho insediato oggi" aggiunge poi il ministro delle Infrastrutture a proposito del crollo di oggi. "Ma alcune cose le abbiamo già cambiate: dopo 10 anni il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha emanato linee guida sulla sicurezza dei ponti".