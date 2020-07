Coronavirus, chi ha diritto al premio di 100 euro in busta paga

(Fotogramma)

L’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto 'Cura Italia', prevede l'erogazione di un premio di importo netto pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo nell'anno precedente non superiore a 40.000 euro, che durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento di oggi 9 aprile 2020 illustra come si determina, chi ottiene e chi versa il premio, e il ruolo del datore di lavoro quale sostituto di imposta. All'interno del documento anche una pratica tabella con tutti i passaggi procedurali per l’attribuzione.