Per contrastare la crisi prodotta dalla pandemia di Covid-19 in Europa "oggi serve di più: occorre la creazione di un fondo per la ripresa economica per condividere i costi della ripartenza. Serviranno tanti soldi e il bilancio dell’Unione europea ha dei limiti e non sarà sufficiente". E la risposta dell'Eurogruppo, che torna a riunirsi oggi pomeriggio, giovedì 9 aprile, dovrà essere all'altezza della sfida. Lo dichiara il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a Bruxelles.