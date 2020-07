Le Maire: "Eccellente accordo, rischio era esplosione Ue"

Foto Fotogramma

“E’ un eccellente accordo perché mostra unità stati europei in un periodo di crisi e perché permette immediatamente di sbloccare 550 miliardi di euro per finanziare tutte le economie dell’Ue e in particolare le economie che hanno subito lo shock più violento: l’Italia, la Spagna. Tutte quelle che hanno un bisogno collettivo della parte dell’Ue”. Così ai microfoni della radio francese ‘Europe1’ il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire commentando l’accordo raggiunto ieri sera dell’Eurogruppo sottolineando che “era in gioco la costruzione europea: il rischio era molto alto ed era quello di vedere esplodere l’Ue”.

"Quello che cambierà è che avremo mezzi supplementari per finanziare le nostre economie e finanziare la ripresa economica dell’Europa. Il passo fatto ieri è un passo assolutamente importante verso più solidarietà europea: chi ha sofferto meno della crisi possa aiutare chi ha sofferto di più", sottolinea Le Maire.