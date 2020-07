Petrolio, accordo Opec+ su taglio produzione 9,7 mln barili al giorno

Foto AFP

Accordo tra i Paesi dell'Opec+ per il taglio della produzione di petrolio. Secondo l'intesa raggiunta questo pomeriggio in videoconferenza, verranno prodotti 9,7 milioni di barili al giorno in meno a maggio e a giugno. Ad annunciarlo con un tweet il ministro dell'Energia messicano Rocio Nahle.

La riduzione è di 300 mila barili in meno rispetto a quanto era stato inizialmente concordato venerdì scorso. Il Messico ha rifiutato di ridurre la sua produzione di 400 mila barili al giorno e ha confermato la sua proposta di tagliarne 100 mila. I prezzi del greggio si sono dimezzati negli ultimi due mesi dal momento che la pandemia del coronavirus ha ridotto la domanda di commodity.