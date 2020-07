Gualtieri: "Grazie a Inps e a lavoratori impegnati per erogare misure"

(Foto Fotogramma)

"Grazie all'Inps e a tutti i lavoratori impegnati, anche in questi giorni di festa, per erogare al più presto le misure di sostegno a lavoratori e famiglie. Il Paese lotta unito contro il Covid19 e nessuno deve sentirsi abbandonato". Lo scrive in un tweet il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Bonus 600 euro sul conto tra il 15 e il 17 aprile

Cassa integrazione, i tempi per il pagamento