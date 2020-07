Auto, rischi e benefici della sospensione Rc

Come prima cosa, come evidenziato dagli esperti del comparatore, non tutti potranno approfittare della norma né avere un beneficio tangibile da questa opportunità; ecco per quali motivi. La sospensione è, infatti, possibile solo se si ha un box privato: potranno fare richiesta di sospensione solo coloro che hanno la possibilità di parcheggiare il veicolo in un'area privata, come ad esempio un box, un posto auto condominiale o un ricovero privato. I mezzi che stazionano su una strada pubblica, invece, non potranno godere della sospensione dell'assicurazione.

Molte compagnie già oggi offrono ai clienti la possibilità di sospendere la copertura Rc auto e moto, ma in alcuni casi l'operazione di sospensione o di riattivazione può avere un costo che potrebbe arrivare fino a 25 euro. Sebbene l'emendamento approvato indichi esplicitamente che le società assicuratrici non possono applicare penali o oneri di qualsiasi tipo ai richiedenti. Quando sarà possibile fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio di Facile.it è di verificare con attenzione quali saranno le condizioni applicate dalla propria compagnia. La norma fa riferimento alla possibilità di sospendere l'rc auto e moto obbligatoria; nel caso l’assicurato avesse delle coperture accessorie, non è automatico che queste vengano interrotte. Prima di fare richiesta di sospensione, quindi, il consiglio di Facile.it è di verificare con attenzione quale politica seguirà la propria compagnia assicurativa; alcune potrebbero, ad esempio, offrire la possibilità di sospendere contestualmente anche le garanzie accessorie, altre no. Bisogna fare attenzione e ricordarsi che, se si sospendono le garanzie accessorie, durante il periodo di interruzione queste non saranno valide; ad esempio, se il veicolo parcheggiato in un box privato viene rubato, la copertura furto-incendio non coprirà il danno.