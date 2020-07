Bper con 'le luci della ripresa': torre e Forum Monzani illuminati dal tricolore

Fino al 17 maggio la torre del Centro servizi di Bper Banca e le pareti esterne dell'auditorium Bper Forum Monzani a Modena saranno illuminate con i colori della bandiera italiana. Sono 'le luci della ripresa': un segno visibile di unità, speranza e coraggio che la banca vuole dare a tutto il Paese in questo momento difficile.

Di fronte a un evento senza precedenti come l’emergenza sanitaria, economica e sociale causata dalla diffusione del Covid-19, il gruppo Bper ha subito messo in campo, con l’impegno di tutte le proprie risorse, molte iniziative nei territori per tutelare la salute di dipendenti e clienti, sostenere famiglie, piccoli operatori economici e imprese e garantire la continuità operativa in azienda, anche con l’introduzione di modalità di lavoro innovative.

In particolare, a livello di gruppo sono stati messi a disposizione due plafond di finanziamenti, il primo destinato alle imprese per fare fronte alle esigenze di liquidità per l'ammontare di un miliardo di euro e l'altro rivolto al sostegno di privati, liberi professionisti, artigiani e commercianti, con una prima tranche di 100 milioni di euro. Sono state inoltre estese alcune tipologie di coperture assicurative per i clienti più colpiti dall’emergenza. Sempre a livello di gruppo sono state finora deliberate donazioni per oltre un milione di euro, destinate all’acquisto di strumenti necessari alle terapie intensive e a interventi assistenziali. Il gruppo Bper si impegnerà anche nelle prossime settimane a promuovere iniziative concrete per sostenere famiglie, comunità e imprese in tutti i territori in cui opera.