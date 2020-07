Gualtieri: "In dl aprile ristoro diretto imprese colpite"

Fotogramma

"Vogliamo introdurre, e questo sarà oggetto del dl Aprile, meccanismi più permanenti non solo di rinvio delle scadenze dei pagamenti fiscali ma anche di ristoro o sostegno diretto alle imprese e su questo stiamo lavorando". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a 'Porta a Porta' su Rai 1, spiegando che gli annunci arriveranno a quando le misure saranno ultimate. "Chi sta lavorando in questo periodo è giusto che paghi la sua quota di imposte" ma quanti sono stati colpiti dalla crisi "è giusto che non paghino, e noi abbiamo rinviato" le scadenze e "poi definiremo le modalità di ristoro o di sostegno diretto".

La seconda mensilità dell'indennità rafforzata agli autonomi "arriverà automaticamente a fine mese, nel mese aprile, quindi recupereremo il ritardo di marzo", spiega ancora Gualtieri, che in precedenza aveva spiegato che la prima mensilità (quella di marzo) verrà versata a partire da domani. Quanto al rafforzamento a 800 euro dell'indennità, il ministro ha detto che la quota è "verosimile".