Varoufakis: "Guardiamo a Usa e Germania, non prestiti ma finanziamenti"

"Guardiamo ai numeri: non sono 500 miliardi sono soltanto 28 miliardi. Il resto sono prestiti e i prestiti sono utili se c’è una problema di liquidità ma se il problema è quello della solvenza, e le aziende non hanno clienti per settimane e mesi, non aiuta prestare loro soldi. Se guardiamo gli Stati Uniti, la Germania, hanno pompato nelle loro economie il 6% del reddito nazionale. Finanziamenti effettivi non prestiti". E' l'ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, a commentare così, nel corso di Di Martedì, l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo.