Coronavirus, Ue presenta fase due per uscita emergenza

(Fotogramma)

L'esecutivo dell'Unione Europea proporrà stamane, la strategia di uscita, la cosidetta fase due, per gli Stati membri per rimuovere gradualmente le restrizioni del coronavirus e riprendere la normale attività.

Le linee guida della Commissione Europea, che non saranno vincolanti per gli stati membri, avrebbero dovuto essere presentate già la settimana scorsa. Ma alcune capitali dell'Ue si sono preoccupate di dare un segnale troppo presto che le misure di blocco potrebbero cominciare ad essere allentate.

Il piano, che sarà presentato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, proporrà criteri comuni - come le capacità ospedaliere - per la graduale eliminazione delle restrizioni esistenti in gran parte dell'Europa. Spetta tuttavia ai singoli Stati dell'Ue decidere come e quando adottare tali misure.

I dettagli della strategia della commissione sono già emersi. Un elemento centrale è l'adozione di piccoli passi strettamente controllati nell'arco di una serie di mesi, secondo una bozza. In primo luogo devono essere soddisfatte due condizioni: una notevole riduzione della diffusione del virus e un numero sufficiente di posti letto in ospedale e in terapia intensiva.

Alcuni Stati membri, tra cui l'Austria e la Spagna, hanno già iniziato a ridurre alcune restrizioni. Nel frattempo, il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che le misure esistenti rimarranno in vigore fino all'11 maggio. Mercoledì il cancelliere tedesco Angela Merkel discuterà la questione con gli Stati federali del Paese.