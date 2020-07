Fornero: "Mes ci può aiutare, perché diciamo no?"

(Fotogramma)

"Perché ci ostiniamo a dire che rifiutiamo il ricorso al Mes per il finanziamento di spese sanitarie necessarie e senza condizioni? Mi sembra una questione di principio solo perché è il Mes, mentre è un intervento dell'Europa che ci può dare una mano". Sono le parole di Elsa Fornero, in collegamento con DiMartedì.

"Con un debito come quello che abbiamo e che aumenterà fortemente nei mesi a venire, un intervento straordinario sul debito con una forma di trasferimento dalla ricchezza privata per la riduzione del debito pubblico lo dovremo fare. In questo momento però è una discussione sbagliata", afferma ancora.