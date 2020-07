Cdp, Palermo: "Con lancio social bond confermiamo vicinanza al Paese"

Fabrizio Palermo, ad CDP

"Con l’emissione del nuovo Covid-19 Social Response Bond, Cdp conferma la propria vicinanza al Paese in un momento di grande difficoltà". Così in una nota l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo. "Grazie a questa operazione Cdp - aggiunge - supporterà ulteriormente imprese e pubblica amministrazione, in un’ottica di rafforzamento della loro capacità di risposta alla situazione di crisi in atto e di rilancio. La domanda registrata dimostra la crescente attenzione degli investitori nei confronti di iniziative ad alto impatto sociale e ambientale, oltre a rappresentare un segnale positivo nei confronti dell’Italia".